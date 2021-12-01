العين يواجه الذيد واتحاد جدة في معسكر دبي

المصدر: (العين- طلحة عبدالله)

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أنهى العين تدريباته الميدانية على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، تأهباً للدخول في معسكر إعدادي مغلق بدبي بداية من اليوم ويستمر لمدة أسبوع، و يستهله بتجربة ودية أولى يخوضها اليوم أمام الذيد، قبل أن يؤدي تجربة ثانية أمام الاتحاد السعودي في السادس من الشهر الجاري، وذلك حسب البرنامج الذي أعلنه الجهاز الفني للفريق البنفسجي، بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، والذي يأمل في تجهيز اللاعبين غير الدوليين خلال فترة التوقف الطويلة بسبب مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولة العربية، التي انطلقت أمس، حيث يشارك مع الأبيض خالد عيسى، وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو، بالإضافة إلى ياسين مرياح، الذي انضم بدوره للمنتخب التونسي وسفيان رحيمي، ضمن قائمة المنتخب المغربي.

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