«أولمبي الصالات» يتجمع 9 ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أعلن المونديالي خميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية لكرة قدم الصالات، أن التجمع الخامس للمنتخب الأولمبي سيكون اعتباراً من 9 إلى 18 ديسمبر الجاري بصالتي ناديي البطائح ومليحة، يلعب خلاله الفريق مباراة ودية مع المنتخب المغربي الرديف.

وأضاف الشامسي أن اللعب مع منتخب المغرب سيكون مفيداً للغاية لمنتخبنا الأولمبي كونه شارك بصورة جيدة في أولمبياد الأرجنتين، ويعتبر الرافد الأساسي لمنتخب رجال المغرب، الذي يعتبر من أفضل وأقوى المنتخبات في المنطقة العربية والأفريقية.

وتوجه الشامسي بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي راعي اللعبة بالشراكة والتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وإلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات على الدعم اللامحدود للمنتخبات الوطنية، كما أشاد بإدارتي ناديي مليحة والبطائح على تعاونهما في استضافة تدريبات المنتخبات الوطنية.

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