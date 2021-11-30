عمار الدوخي: 6 عوامل تتحكم في الصعود إلى المحترفين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب عمار الدوخي المحلل الفني وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بالاهتمام بدوري الأولى، وقال إن البطولة الثانية تستحق اهتماماً أكبر، ورأى أن غياب النقل التلفزيوني يؤثر على المستوى الفني وعلى اللاعبين وكذلك على التحكيم.

وعدد الدوخي ستة عوامل قال إنها تتحكم في الصعود، هي دكة البدلاء الجيدة والأجانب المميزين والخبرة، خاصة في صراع الأمتار الأخيرة، والنتائج مع المنافسين المباشرين والحوافز المادية، فكلما خصصت الإدارات مكافأة فوز كبيرة أدى اللاعبون بحماس أكبر وقتالية كبيرة، والعامل السادس هو غرفة الملابس المتحدة، وتابع، الفريقان اللذان تتوافر لهما هذه العوامل يحققان الصعود.

وعن المنافسة قال: الدوري فنياً لم يرتق إلى المستوى المطلوب، هناك مباريات شهدت إثارة وندية ومستوى فنياً جيداً، خصوصاً المباريات التي جمعت المرشحين لكن إجمالاً المستوى عادي، وهو مرشح للتطور في الجولات المقبلة.

وقال الدوخي: فريق العربي يعتبر الحصان الأسود حتى الآن ومفاجأة الدوري، وهو حالة خاصة في دوري الهواة، وأضاف: أيضاً فريق الذيد تطور وقدم حتى الآن صورة مختلفة عن السنوات الماضية، وذكر الدوخي أن عدد الفرق المرشحة للصعود كبير في هذا الموسم.

وأوضح، نتحدث هنا عن سبعة فرق كلها تملك حظوظاً كبيرة، لكن سيتساقط بعضها في الأمتار الأخير وستبقى الفرق صاحبة النفس الطويل.

وأشاد الدوخي بعودة الرمس والجزيرة الحمراء وبمشاركة سيتي وغلف، ورأى أنها زادت عدد المباريات، وبالتالي رفعت المستوى، ووضعت الدوري في الاتجاه الصحيح، بعد أن كان دورياً قصيراً وعدد المباريات فيه قليل، وأثنى على اتحاد الكرة ودوره في تطوير دوري الهواة، وسعيه لإعادة المنسحبين وتصعيد بطل ووصيف دوري الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز