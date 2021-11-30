«فيفا» وآسيا يتفقان على نجومية مبخوت

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اتفق الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، على ترشيح علي مبخوت مهاجم المنتخب الوطني الإماراتي، للتألق في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الدوحة اليوم، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً من القارتين الآسيوية والأفريقية.

وأختار الاتحاد الآسيوي مبخوت، ضمن عدد من نجوم المنتخبات العربية من منطقة غرب آسيا، والمتوقع ظهورهم بشكل قوي وفعّال في كأس العرب، إلى جانب كل من القطري أكرم عفيف، البحريني محمد مرهون، الأردني يزن النعيمات، العماني المنذر العلوي، العراقي أيمن حسين، اللبناني ندار مطر، الفلسطيني مصعب البطاط، السعودي فراس البريكان، السوري محمود المواس، والبحريني إسماعيل عبد اللطيف.

وسلط الاتحاد الآسيوي في تقريره، الضوء على نجم «الأبيض» مبخوت، مؤكداً أنه يشكل قوة ضاربة في المنتخب الإماراتي، لأن اللاعب الذي يعرف طريق الشباك جيداً، يأمل أن يواصل العطاء داخل منطقة الجزاء في مناخ تنافسي جديد، يتمثل بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

ونوه إلى أن مشاركة مبخوت العربية، تمثل تجربة جديدة للهداف التاريخي لـ«الأبيض»، وفرصة مواتية لزيادة تعزيز أرقامه القياسية، والتي باتت علامة مسجله باسمه، كما يتطلع لمساندة زملائه اللاعبين لتحقيق إنجاز جديد من خلال توظيف إمكاناته الفردية في مجموعة المنتخب، والذي يلعب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات تونس وموريتانيا وسوريا.

بينما، استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسيرة 7 نجوم عرب منتظر تألقهم في البطولة العربية، ولم يتفق مع الاتحاد الآسيوي إلا على مبخوت، أما باقي اللاعبين، فهم الجزائري بغداد بونجاح، المغربي أشرف بن شرقي، التونسي يوسف المساكني، وحارس المرمى المصري محمد الشناوي، القطري المعز علي، والبحريني إسماعيل عبد اللطيف.

وعن مبخوت، أوضح «فيفا»، إنه الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، وأكد أنه مهاجم قوي يجيد تسجيل الأهداف، وله خبرة كبيرة ويلعب لـ«الأبيض» منذ عام 2009، ويعتبر من اللاعبين المنتظرين في هذه البطولة العربية، ولا سيما أنه يجيد التمركز داخل منطقة العمليات، كما أنه بارع في المراوغات، وشدد على أن الإماراتيين، يعولون على مبخوت كثيراً للبروز في البطولة العربية، وقيادة «الأبيض» إلى الأدوار المتقدمة، ولم لا التتويج بالبطولة.

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