الجزيرة وأوكلاند سيتي ضربة بداية «مونديال الأندية»

المصدر: زيوريخ - أ ف ب

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أسفرت قرعة كأس العالم للأندية «أبوظبي 2022»، التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس في زيوريخ، عن افتتاح الجزيرة «بطل الدوري الإماراتي»، النهائيات في الثالث من فبراير المقبل بمباراة ضمن الدور التمهيدي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا، على أن يضرب الفائز موعداً مع الهلال السعودي بطل آسيا، ويخوض الجزيرة منافسات البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2017 عندما حل رابعاً، والتقى الجزيرة مع أوكلاند في الدور التمهيدي لنسخة 2017 وفاز 1- صفر، ثم أطاح بأوراوا ريد دايموندز في ربع النهائي (1- صفر)، ويملك أوكلاند الرقم القياسي في عدد المشاركات في مونديال الأندية، حيث سيخوض غمارها للمرة العاشرة.

ويضرب الفائز في مباراة الجزيروة وأوكلاند موعداً مع الهلال الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2019، ولن تكون المهمة سهلة في دور الأربعة كون المتأهل سيلاقي تشلسي بطل أوروبا الذي يشارك للمرة الثانية بعد خسارته نهائي نسخة 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي، وأوقعت الأهلي المصري بطل أفريقيا في مواجهة قوية في ربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وستكون المواجهة بين الأهلي ومونتيري ثأرية لبطل القارة السمراء بعدما خسر أمام الفريق المكسيكي مرتين الأولى صفر-2 في مباراة المركز الثالث لنسخة 2012، والثانية 1-5 في مباراة المركز الخامس عام 2013.

ويشارك الأهلي في المسابقة للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي في القارة السمراء، وفي حال تخطيه ربع النهائي، يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي بطل ليبرتادوريس. الجدير بالذكر أن «فيفا» حدد إقامة مونديال الأندبة بين 3 - 12 فبراير، كما أنها المرة الخامسة التي تستضيف فيها الإمارات البطولة العالمية بعد أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

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