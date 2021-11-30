«الأبيض» يواجه سوريا في كأس العرب اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تنطلق اليوم في الدوحة، النسخة العاشرة لكأس العرب لكرة القدم بمشاركة 16 منتخباً عربياً منها عشرة منتخبات من آسيا وستة من أفريقيا، وستكون البطولة بمثابة «نصف مونديال»، حيث يشارك فيها نصف عدد منتخبات مونديال 2022 الذي يقام بمشاركة 32 منتخباً، وتعتبر البطولة بروفة جادة وقوية على المستوى التنظيمي لأصحاب الأرض، قبل عام واحد على انطلاق النسخة المونديالية المرتقبة، ويقام «العرس العربي» للمرة الأولى تحت رعاية «فيفا»، وتقام اليوم 4 مباريات، ويلعب منتخبنا مع سوريا، وتونس مع موريتانيا في المجموعة الثانية قيما يلعب منتخب قطر مع البحرين، العراق مع عمان بالمجموعة الأولى.

وتعود البطولة بعد غياب 9 سنوات، حيث أقيمت آخر مرة في السعودية عام 2012 وأحرز لقبها المنتخب المغربي على حساب نظيره الليبي، وتقام في اليوم الأول للبطولة 4 مباريات، حيث يلتقي صاحب الأرض «قطر» مع البحرين، والعراق مع عمان، وتونس مع موريتانيا، والإمارات مع سوريا.

مشاركة إيجابية

ويسعى منتخبنا الوطني إلى مشاركة إيجابية بطموح تخطي مرحلة الأدوار التمهيدية، حينما يلاقي اليوم نظيره السوري في أولى منافسات المجموعة الثانية عند الحادية عشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات ، في بروفة لمواجهتهما المقبلة في تصفيات المونديال، ويبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز، للمنافسة بقوة على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى ربع النهائي، ولن تكون المهمة سهلة حيث لم يقدم الفريقان المستوى المطلوب في تصفيات مونديال 2022، وتعتبر البطولة فرصة لهما لمزيد من الإعداد الجيد .

وخلال السنوات الماضية من عمر بطولة كأس العرب لم يشارك «الأبيض» سوى مرة واحدة، في نسخة 1998، التي جرت في قطر أيضًا، ولعب خلالها 4 مباريات، وفاز في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات، وسجل 6 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما شارك المنتخب السوري 6 مرات في كأس العرب، ولعب 25 مباراة، وحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل 7 مرات وخسر في 8 مباريات، وسجل 34 هدفًا، وتلقت شباكه 28 هدفًا، وكانت أفضل نتائجه، الوصافة في نسخ 1963، 1966 و1988.

تعادل

وخلال تصفيات مونديال 2022 تعادل منتخبا الإمارات وسوريا 1-1، ضمن الجولة الثانية ومن المقرر أن يتقابلا مرة أخرى يوم 27 يناير 2022، ضمن الجولة السابعة بالتصفيات نفسها، وتاريخياً التقى المنتخبان 12 مرة، وفازت الإمارات 5 مرات، مقابل فوزين لسوريا، وتعادل الفريقان 5 مرات.

هدف

ويسعى المدرب الهولندي فان مارفيك إلى اللعب بالعناصر الرئيسة من أجل تحقيق الفوز ويغيب فابيو دي ليما ولاعب الوسط ماجد حسن للإصابة،، ويعتبر اللقاء فرصة لـ «الأبيض» لاستعادة بريقه، بعد أن نال جرعة معنوية بالفوز على لبنان أخيراً، ويركز مارفيك على الاستفادة من جهود اللاعبين بقائمة الفريق، ويتوقع إجراء تغييرات في التشكيلة وفق متطلبات المباراة، ومن المنتظر أن يعود للتشكيلة الظهير الأيسر محمود خميس.

ويسعى مارفيك إلى تنفيذ خطة الانقضاض على المنتخب السوري من البداية من خلال هجمات سريعة للثلاثي كايو وعلي مبخوت وعلي صالح والسعي لاختراق الشباك مبكراً وتسجيل هدف سريع، بجانب فرض أسلوب لعب المنتخب على المنافس وتحقيق الفوز ليسعد محبي «الأبيض».

ذكاء اصطناعي

يقوم «فيفا» باختبار «تقنية التسلل التلقائي الجديدة» في كأس العرب 2021، في اختبار أولي قبل مونديال 2022، وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على نظام الذكاء الاصطناعي «إيه آي»، يرسل رسالة فورية إلى حكم تقنية الفيديو المساعد «VAR» عندما يكون اللاعب متسللاً، مع ترك الحرية لحكم «VAR» لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللاً أم لا لحظة تمرير الكرة، والتقنية الجديدة نفذتها شركة «هوك-آي».

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