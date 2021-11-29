«أمنيات» تجدد رعاية شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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جددت مجموعة «أمنيات» للتطوير العقاري، رعايتها لنادي شباب الأهلي، باعتبارها شريك الرفاهية والفخامة، بصفة الراعي البلاتيني، ووقّع الطرفان على تمديد اتفاقية الشراكة للموسم الرياضي 2021-2022، وبموجبها تواصل المجموعة، رعايتها لمختلف الفرق الرياضية بالنادي، كما تنضم لرعاة الفريق الأول لكرة القدم.

وتأتي الاتفاقية، في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية في الدولة والأندية، بهدف رفع قدرات الأندية، وتوفير الدعم لها لبلوغ الأهداف، ومساعدتها على تحقيق الإنجازات، من أجل تعزيز مكانة الدولة الرياضية عالمياً، بما يتناسب مع ما تحظى به الرياضة من اهتمام ورعاية متواصلة، من القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل دعم الرياضة والرياضيين.

وقال مهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أمنيات»: تأتي شراكتنا مع شباب الأهلي، لتؤكد التزامنا بالمضي قدماً نحو آفاق استثمارية أوسع، ومساندة فرق النادي، لتحقيق إنجازات وانتصارات أكبر لمسيرة النادي وللرياضة الإماراتية، ويعد شباب الأهلي، شريكاً استراتيجياً، يجسد بأدائه، فخامة «أمنيات» ومشاريعها الأيقونية.

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