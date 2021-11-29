العواني: نستذكر مسيرة الشهداء البطولية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن «يوم الشهيد»، هو يوم الوفاء الذي يتم تكريم أبناء الوطن الذين استشهدوا في سبيله، دفاعاً عن الحق والأرض والسلام، حاملين اسم بلدهم ومتقدمين بكل عزم ليفتدوا بأرواحهم كل فرد من مجتمعهم وأمتهم.

قال: تضحيات الشهداء تمثل محل تقدير القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات الذين يقفون جميعاً وقفة إجلال وإكبار لهؤلاء الشهداء الذين دافعوا عن الوطن ورايته الخفاقة منذ تأسيس الدولة وحتى يومنا هذا، كما يجسد يوم الشهيد صور الوفاء والعرفان والمحبة من الوطن للرموز التي دافعت عن مصير دولتنا بعزة وكرامة، ونقف اليوم في هذه المناسبة الغالية لنستذكر مسيرتهم الشجاعة، ونقف لهم إجلالاً وتقديراً لدورهم البطولي وتضحياتهم بأغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن الوطن ومكتسباته المصيرية ونهجه الأصيل الذي يرتكز على مساندة الأشقاء والمحتاجين ومد يد العون لهم في المحن والصعاب.

أضاف: سيبقى يوم 30 نوفمبر من كل عام، يوماً خالداً في ذاكرة الإمارات للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقاً للحق، وسيبقون في ذاكرة أبنائها علامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة، التي تأسست على أسس راسخة من الوحدة الحقيقية والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف وافتخاراً بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

وتابع: إن الرؤى السديدة للقيادة الحكيمة ودورهم الريادي، قاد الإمارات لتكون واحة للأمن والسلام والاستقرار وجسراً لنصرة المظلومين وإغاثة المتضررين والمحتاجين ومساندة مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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