الجنيبي: يوم نستذكر فيه شهداء الوطن بفخر واعتزاز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أن «يوم الشهيد» هو اليوم الذي نستذكر فيه، بكل فخر، تضحيات أبناء الوطن، من جنودنا البواسل، في ميادين العزة والكرامة، وهم يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لدينهم ووطنهم.

وواصل الجنيبي، معتبراً أن ما قام به أبناؤنا وإخوتنا الشهداء، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنانه، سيبقى خالداً فينا ما حيينا، ويغرس في الأجيال حب الوطن والدفاع عنه، والسعي للإخلاص له، وإعلاء كلمته في جميع الميادين.

وشكر الجنيبي القيادة الرشيدة، التي تقدم رعاية أبوية غير محدودة لأسر الشهداء، وتقف معهم بصورة تعبر عن التلاحم بين الشعب وقيادته الغالية، من أجل اسم دولة الإمارات، وتجعلنا أكثر تكاتفاً وإصراراً على فداء الوطن بكل ما أوتينا، ومهما قدمنا له، نبقى دائماً عاجزين عن التعبير عن مشاعر حبنا وولائنا له، بوصفه أرض الخير والعطاء والتسامح.

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