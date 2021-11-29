محمد بن هزام: الشهداء شعلة تنير دروب المجد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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جدد محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، عهد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن الشهداء شعلة أزلية تنير دروب المجد لشعبنا وأمتنا.

وقال إن تضحيات الشهداء محط تقدير كل إماراتي وإماراتية، وستُكتب بأحرف من نور في التاريخ الإنساني، وإنه في هذا اليوم العظيم، نتذكر بالفخر كل شهيد وهب نفسه للوطن الغالي، لأن التضحية رمز للوطنية والوفاء والإخلاص للوطن ولقيادته الرشيدة.

وأكد الأمين العام أن يوم الشهيد يحفزنا على العمل والعطاء والتضحية بأغلى ما نملك من أجل الإمارات، والرحمة والغفران لشهدائنا الأبطال، وكل التقدير لأسرهم الكريمة.

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