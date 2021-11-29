62 حكماً في ورشة علم النفس الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت، أمس، محاور اليوم الأول لفعاليات ورشة عمل علم النفس الرياضي، التي تنظمها لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار يومين، بمشاركة 62 حكماً.

وشهد انطلاق محاور اليوم الأول للورشة سالم علي الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وحضرها لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين. ويتناول برنامج ورشة العمل الذي تقدمه السويسرية ماييكي فان دير بلوجم المحاضرة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كيفية استعداد حكم كرة القدم لإدارة المباراة، والتي أصبحت لا تقتصر على الاستعداد البدني والفني فقط، بل على العوامل النفسية أيضاً، حيث اهتم علم النفس الحديث بأهمية التركيز الذهني في الرياضة، سواء للاعب أو حكم كرة القدم.

واستعرضت المحاضرة السويسرية العديد من النقاط المتعلقة بأهمية التركيز الذهني من خلال مناقشة ستة عوامل للصحة الذهنية تسهم بشكل إيجابي في تأدية حكم كرة القدم لمهامه وواجباته داخل المستطيل الأخضر بشكل ناجح ومميز، وهي كيفية بناء الوعي الذهني الذاتي، وإدارة التوتر خلال أحداث المباريات، والانتقال الوظيفي «رغبة الحكم في الوصول للدرجة الأعلى»، وبناء وتعزيز الثقة بالنفس، والموازنة بين الحياة الخاصة وممارسة الرياضة، وتجنب حدوث إصابات خلال التدريبات أو المباريات والتعامل معها في حال حدوثها.

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