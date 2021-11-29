راشد بن حميد: نفتخر دوما بإستضافة البطولات الكبرى

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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رحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس إتحاد الإمارات لكرة القدم، بالأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في أبوظبي فبراير من العام المقبل، مؤكداً الترحيب بجميع ضيوف البطولة.

وقال في كلمة بثها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على قناته الرسمية خلال مراسم قرعة مونديال الأندية، أن أرض الإمارات تفتخر دوماً بإستضافة البطولات الكبيرة وتنظيمها بشكل جيد مع تحدي كل الصعاب التي ظلت تواجه العالم بأجمعه في الفترة الماضية، وأضاف: نثق تماماً أن الإمارات بكوادرها الإدارية وقدراتها ستقدم نسخة مميزة تجد القبول والرضا عند جميع البعثات المشاركة.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي ثقة "فيفا" في الإمارات ومنحها حق تنظيم البطولات التي تجمع أبطال القارات، وقال: سنؤكد أننا على قدر هذه الثقة بتقديم تجربة ناجحة في التنظيم، بالإستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات، لنحقق نجاحاً جديداً يضاف إلى النجاحات السابقة.

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