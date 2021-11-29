كالو يبحث مع «دبي الرياضي» سبل الاستثمار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بحث اللاعب الإيفواري سالومون كالو فرص التعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مجال الاستثمار بكرة القدم في دبي، جاء ذلك خلال زيارته لمقر المجلس، وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

ورحب سعيد حارب بالنجم الإيفواري، وقدم له شرحاً عن الدور، الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي والفعاليات الرياضية المتنوعة، التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً.

وأهدى حارب النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للنجم العاجي الذي أهدى بدوره قمصانه الخاصة بمنتخب ساحل العاج وفريق تشيلسي إلى مجلس دبي الرياضي، بعدما وقّع عليهما.

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