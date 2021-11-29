قرعة مونديال الأندية «أبوظبي 2022» الليلة

المصدر: أبوظبي- وام

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تقام في الثامنة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» في مدينة زيوريخ، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرعة كأس العالم للأندية، «أبوظبي 2022»، وأعلن «فيفا»، أن الصحافية سامانثا جونسون ستقوم بتقديم الحفل، وينضم إليها خايمي يارزا مدير مسابقات «فيفا»، الذي يجري القرعة ويساعده جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الحائز العديد من الألقاب، وخاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وسيتم بث القرعة «افتراضياً» على الهواء مباشرة لكل دول العالم، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي.

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات المونديال مطلع العام المقبل للمرة الخامسة.

ويشارك في البطولة، الجزيرة بطل الدوري «الإمارات»، والأهلي المصري بطل أفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا أمريكا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، الذي تم ترشيحه من اللجنة التنفيذية لاتحاد الأوقيانوسيا بعد إلغاء دوري الأبطال.

ويشارك نادي الجزيرة للمرة الثانية في البطولة بعد عام 2017، واحتل وقتها المركز الرابع، فيما شارك مرة واحدة كل من العين الوحدة وشباب الأهلي، وتعد النسخة المقبلة من المونديال هي الثانية، التي يشارك فيها 3 أندية عربية بعد نسخة 2019، التي شهدت مشاركة الهلال السعودي، والسد القطري، والترجي التونسي.

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