8 فرق في انطلاق الدوري النسائي 4 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق 4 ديسمبر المقبل منافسات دوري كرة القدم النسائية بمشاركة 8 فرق هي نادي أبوظبي الرياضي، العين، أكاديمية جول، أونكس أف سي، لاليغا، جو برو، أي أف سي، وولفهاوندز، وأكدت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة النسائية، أهمية عودة دوري السيدات بعد التوقف، حيث يصقل مواهب اللاعبات ويساعد في اكتشاف المزيد من المواهب التي تخدم منتخبي السيدات والشابات.

وثمنت بوشلاخ اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بمسابقات وبرامج وأنشطة كرة القدم النسائية، ما يسهم في تطويرها وبناء قاعدة صلبة.

وتوقعت بوشلاخ منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وأشادت بمشاركة 8 فرق في النسخة الحالية، من ضمنها العين الذي يُعد من أوائل أندية المحترفين التي أطلقت مراكز تدريب الفتيات وأطلق أول فريق كرة قدم نسائي.

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