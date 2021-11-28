«الثامنة» تبتسم للبطائح وتقدم «النواخذة» و«الإعصار»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ابتسمت مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» لفريق البطائح الذي تمكن من التربع على القمة برصيد 20 نقطة مستغلاً غياب العربي عن خوض مباريات الجولة للراحة، ليتراجع الفريق المرة الأولى للوصافة برصيد 19 نقطة، فيما ضيق دبا الفجيرة «النواخذة» الخناق على صاحبي المركز الأول والثاني ووصل للنقطة 18 وحل ثالثاً، يليه «إعصار حتا» رابعاً برصيد 17 نقطة، ولا يبتعد الحمرية، الخامس، كثيراً عن المربع الذهبي بعد أن جمع 16 نقطة مبقياً على آماله في اللحاق بركب الفرق التي تطمح في الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت المباريات السبع تسجيل اللاعبين 19 هدفاً وإشهار الحكام 29 بطاقة ملونة منها واحدة حمراء من نصيب لاعب الذيد المعار من النصر طارق لوكاس.

تراجع

وتلقى دبا الحصن ضربة موجعة بعد هزيمته غير المتوقعة على ملعبه أمام حتا بنتيجة 3 - 2 ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة، وتتشارك ثلاثة فرق في رصيد 8 نقاط وهي الفجيرة، مصفوت، وغلف اف سي، يليها الرمس الحادي عشر بست نقاط والتعاون الثاني عشر بـ5 نقاط وهو رصيد مسافي نفسه وجاء الجزيرة الحمراء بالمركز الرابع عشر بأربع نقاط وأخيراً سيتي بنقطة وحيدة.

عناد الأرض

وفشلت 6 أندية في استغلال إقامة المباريات على أراضيها وتعرضت للهزائم وخسر سيتي أمام البطائح بملعب العربي بهدف وحيد وهي ذات النتيجة التي حققها «النواخذة» على مصفوت بملعب الأخير، فيما تغلب حتا خارج قواعده على دبا الحصن بنتيجة 3 - 2، وعاد الفجيرة من ملعب الذيد بنتيجة 2 - 1، وفاز الحمرية على مسافي في رأس الخيمة بثنائية نظيفة، وحقق الجزيرة الحمراء فوزه الأول في الدوري على ملعبه بتخطي الرمس 2 - 1، وجاء التعادل الوحيد بهدفين في مباراة غلف اف سي والتعاون.

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وسع مهاجم دبا الفجيرة البرازيلي ديغو سيلفا الفارق في صدارة الهدافين بوصوله للهدف السابع يليه مواطنه ليما لاعب الرمس بستة أهداف وسجل أربعة لاعبين خمسة أهداف وهم محمد المربوعي «الحصن»، كارلوس البرتو «مصفوت»، فينسيوس «الحمرية» عامر عمر «دبا الفجيرة».

الجولة التاسعة

تنطلق مباريات الجولة التاسعة 3 ديسمبر المقبل بأربع مواجهات تجمع الفجيرة مع مصفوت، والتعاون مع الجزيرة الحمراء، ودبا الفجيرة مع مسافي، والحمرية مع غلف اف سي، وتقام يوم السبت المقبل 3 مباريات ساخنة تجمع حتا مع العربي والبطائح مع دبا الحصن والرمس مع سيتي.

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