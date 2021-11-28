ايودي نجم من «طراز الكبار» في مسافي

المصدر: مسافي- محمد فضل

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أثبت النيجيري الشاب ايودي ادينكا مهاجم مسافي «20 عاما» أنه لاعب من طراز الكبار، وذلك منذ انضمامه لقائمة الفريق الأخضر هذا الموسم بعد أن أظهر إمكانات كبيرة وبات أحد اللاعبين الذين لاغنى عنهم في تشكيلة المدرب محمد الخديم المدير الفني لفريق مسافي، الذي بات يعتمد على النجم النيجيري ايودي في خط الهجوم ولم يخيب اللاعب ظنه بعد أن وقع على أربعة أهداف مع فريقه ليتصدر قائمة هدافي مسافي واصبح على بعد هدفين فقط من هداف المسابقة البرازيلي ديغو سيلفا محترف دبا الفجيرة الذي يمتلك 6 أهداف.

كان ايودي قد أحرز «هاتريك» لفريقه في مرمى الرمس والذي تقدم حينها بثلاثية نظيفة لينتفض مسافي حينها ويعدل النتيجة عبر المهاجم ايودي لكن الرمس خطف حينها نقاط المباراة في الدقيقة 90+5، وخاض مع مسافي مباريات بواقع 319 دقيقة محرزاً أربعة أهداف مع الفريق كما وقع على هدف فريقه أمام التعاون في الجولة الماضية.

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