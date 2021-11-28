تعاون بين اتحاد الكرة ونظيره الأرجنتيني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بحث وفد من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، سبل تعزيز التعاون مع اتحاد الكرة، خلال زيارته مقر الاتحاد في دبي، ضم الوفد غابرييل أليخاندرو خوركيرا وزير مفوض، نائب رئيس البعثة في سفارة الأرجنتين لدى الدولة، وبابلو دياز مدير إدارة العلاقات الدولية، ولياندرو بيترسين مدير إدارة التسويق التجاري، وفرناندو مارتينيز مستشار المجلس، وأليخاندرو أباتينو مدير إدارة كرة القدم، واستقبله حمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعيلان المهيري مدير إدارة المالية والمشتريات، وميثاء الشامسي تنفيذي علاقات الدولية.

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