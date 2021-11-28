ولي عهد الشارقة يشكل مجلس إدارة نادي الحرس الأميري

المصدر: الشارقة - البيان ا لرياضي

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 7 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الحرس الأميري بالشارقة، برئاسة العقيد جاسم محمد عبد الله الخيال مدير عام الإدارة العامة للحرس الأميري، وعضوية كل من أسماء طيب محمد السركال، خالد خليفة يعروف السبوسي، سعيد عبد الرحمن سعيد الشامسي، عبد الرحمن محمد سعيد بن عاشور، غانم خميس خليفة الهولي، ومحمد عبد الله محمد السوقي.

تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو التجديد للمجلس المنتهي.

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