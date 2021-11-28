تعديل موعد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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أجرت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم تعديلاً على موعد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021/2022 ، لتقام على مدار ثلاثة أيام 20 و21 و22 ديسمبر المقبل بدلاً من يومين ، ويأتي هذا التعديل مراعاة لإستحقاقات الأندية المشاركة في مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين ، ومسابقتي دوري أدنوك للمحترفين ، ودوري الدرجة الأولى.

وتنطلق مباريات دور الـ16 يوم 20 ديسمبر المقبل بإقامة مباراة واحدة ، تجمع نادي الإمارات مع نادي بني ياس الساعة 4:45 مساء على استاد نادي الإمارات.

وتُلعب أربع مباريات في اليوم الثاني الموافق 21 ديسمبر ، حين يواجه نادي الجزيرة نادي العروبة الساعة 4:50 مساء على استاد محمد بن زايد ، ونادي خورفكان مع نادي الوصل الساعة 4:45 مساءً على استاد صقر بن محمد القاسمي ، ونادي الوحدة مع نادي عجمان الساعة 7:50 مساءً على استاد آل نهيان ، ونادي النصر مع نادي العين الساعة 7.45 مساءً على استاد آل مكتوم.

فيما تُقام ثلاث مباريات يوم 22 ديسمبر ، تجمع نادي اتحاد كلباء مع نادي العربي الساعة 4:45 مساءً على استاد اتحاد كلباء ، ونادي الظفرة مع نادي شباب الأهلي الساعة 4:50 مساءً على استاد حمدان بن زايد آل نهيان ، ونادي الشارقة مع نادي حتا الساعة 7:45 مساءً على استاد نادي الشارقة.

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