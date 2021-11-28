تعديل موعد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة
أجرت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم تعديلاً على موعد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021/2022 ، لتقام على مدار ثلاثة أيام 20 و21 و22 ديسمبر المقبل بدلاً من يومين ، ويأتي هذا التعديل مراعاة لإستحقاقات الأندية المشاركة في مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين ، ومسابقتي دوري أدنوك للمحترفين ، ودوري الدرجة الأولى.
وتنطلق مباريات دور الـ16 يوم 20 ديسمبر المقبل بإقامة مباراة واحدة ، تجمع نادي الإمارات مع نادي بني ياس الساعة 4:45 مساء على استاد نادي الإمارات.
وتُلعب أربع مباريات في اليوم الثاني الموافق 21 ديسمبر ، حين يواجه نادي الجزيرة نادي العروبة الساعة 4:50 مساء على استاد محمد بن زايد ، ونادي خورفكان مع نادي الوصل الساعة 4:45 مساءً على استاد صقر بن محمد القاسمي ، ونادي الوحدة مع نادي عجمان الساعة 7:50 مساءً على استاد آل نهيان ، ونادي النصر مع نادي العين الساعة 7.45 مساءً على استاد آل مكتوم.
فيما تُقام ثلاث مباريات يوم 22 ديسمبر ، تجمع نادي اتحاد كلباء مع نادي العربي الساعة 4:45 مساءً على استاد اتحاد كلباء ، ونادي الظفرة مع نادي شباب الأهلي الساعة 4:50 مساءً على استاد حمدان بن زايد آل نهيان ، ونادي الشارقة مع نادي حتا الساعة 7:45 مساءً على استاد نادي الشارقة.