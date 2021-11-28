67 % يؤيدون مشاركة «الأبيض» بالصف الأول في كأس العرب

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اختار الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول، قائمة من الصف الأول للمنافسة في بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة من 30 نوفمبر الجاري، إلى 18 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي يشارك فيه منتخب السعودية بلاعبي الصف الثاني، ومنتخبي المغرب والجزائر باللاعبين المحليين أي من دون محترفيهم في الخارج، وكذلك يغيب عن المنتخب المصري نجماه المحترفان بالدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني.

ومن هنا جاء تساؤلنا في الاستطلاع الأسبوعي، هل هناك فوائد فنية من المشاركة بلاعبي الصف الأول لـ«الأبيض» في البطولة العربية؟ خصوصاً وأنها تأتي مباشرة قبل جولات حاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأجابت الجماهير على التساؤل بــ «نعم» بنسبة 67% من إجمالي المشاركين في التصويت، مقابل 33%، أجابوا بـ «لا»، وجاءت تلك النسبة بعدما أجاب 73% عبر موقع «البيان» بـ «نعم»، مقابل 27% أجابوا بـ «لا»، فيما صوّت المشاركون عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، بـ 61% «نعم»، و39% بـ «لا».

الانسجام

وأيّد يوسف السيد لاعب شباب الأهلي السابق، قرار مارفيك بمشاركة منتخبنا الوطني بالصف الأول في كأس العرب، والتي يتنافس من خلالها «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا، وقال: «يحتاج منتخبنا إلى المزيد من المباريات القوية قبل خوض آخر 4 جولات من التصفيات الآسيوية الحاسمة، والمؤهلة إلى مونديال كأس العالم، وليس هناك أفضل من المباريات الرسمية القوية لتجهيز اللاعبين، وفي هذا التوقيت تحديداً».

أما عن مطالبة البعض بضرورة ضم عدد من العناصر لتجهيزهم من خلال البطولة العربية، وفي مقدمتهم عمر عبد الرحمن (عموري)، أجاب يوسف السيد، قائلاً: «إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة المنتخب الوطني المتوقع أن تكمل التصفيات الآسيوية، سيكون مؤثراً سلبياً على انسجام المجموعة، وإن كنت أتفق مع الذين اقترحوا ضم (عموري) لتلك المجموعة، لأنه لاعب معروف جيداً بمستواه الفني، وهو فقط يحتاج فترة تجهيز».

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