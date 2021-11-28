«الأبيض» يتدرب بالدوحة استعداداً لكأس العرب

المصدر: الدوحة - البيان الرياضي

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وصلت، أول من أمس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA 2021 التي تقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً عربياً تم توزيعها على 4 مجموعات، ويلعب الأبيض ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا.

وأدى المنتخب فور وصوله إلى الدوحة مرانه الأول بمشاركة جميع اللاعبين، وتحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وطاقمه المساعد، بعد أن كان المنتخب قد أقام تجمعاً قصيراً لمدة يومين بدبي، وسيواصل الأبيض تحضيراته الجادة خلال اليومين المقبلين استعداداً لمباريات مرحلة المجموعات.

ويبدأ الأبيض مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة نظيره السوري يوم 30 نوفمبر في استاد رأس بوعبود، ويلتقي في المباراة الثانية منتخب موريتانيا يوم 3 ديسمبر المقبل على الملعب ذاته، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب تونس يوم 6 ديسمبر باستاد الثمامة.

وكان الجهاز الفني للأبيض قد اختار 23 لاعباً للمشاركة في هذه البطولة هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبد الله رمضان، عبد الله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

ترحيب

وعقدت بعثة المنتخب أمس اجتماعاً مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة، استهلته اللجنة المنظمة بالترحيب بمنتخبنا، مثمنة مشاركته في البطولة، متمنية التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في هذا العرس العربي الكبير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة، وتطرق الاجتماع إلى اللائحة التفصيلية للبطولة، إضافة إلى التعليمات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وما يتعلق ببروتوكول «كوفيد 19»، كما ردت اللجنة المنظمة على كل الاستفسارات التي تم طرحها في الاجتماع.

محاضرة

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تنظيم ورش تحكيمية للمنتخبات المشاركة في البطولة، حيث حضر لاعبو المنتخب محاضرة عن تقنية الفيديو والحالات الخاصة بها، إلى جانب آخر التعديلات التي أجريت على قانون كرة القدم.

ومن جهة أخرى، شارك لاعبو الأبيض في جلسة التصوير الرسمية، التي تقوم بتنفيذها اللجنة المنظمة، وذلك بغرض توفير صور اللاعبين بشكل موحد لاستخدامها في الشاشات والمنصات الإعلامية الخاصة بالبطولة أثناء سير المباريات.

وعد

وعد علي سالمين، بتقديم كل ما يملك لخدمة المنتخب في بطولة كأس العرب، مؤكداً أنه وزملاؤه حريصون على بذل أقصى جهد من أجل سمعة الكرة الإماراتية في هذا المحفل العربي الكبير، آملاً أن يوفقوا في تحقيق نتائج تمكن المنتخب من مواصلة مشواره في البطولة، وقال: «سنقاتل بقوة في كل المباريات من أجل إسعاد الجماهير الإماراتية التي ظلت تساندنا في كل الأحوال وبصرف النظر عن النتائج التي يحققها المنتخب».

ولفت علي سالمين إلى أن مشاركة المنتخب في كأس العرب، فرصة جيدة للمنافسة في بطولة دولية ذات قيمة فنية عالية، خصوصاً وأنها تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتشهد مشاركة منتخبات قوية ومتمرسة، وتحظى باهتمام جماهيري غير مسبوق على امتداد الوطن العربي الكبير.

وحول تحضيرات الأبيض للبطولة أوضح علي سالمين، أن المنتخب في أفضل حالات الجاهزية، في ظل مشاركاته المستمرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مبيناً أن كل اللاعبين في وضع بدني جيد من خلال المشاركة مع فرقهم في الدوري، مضيفاً إن الجميع على أهبة الاستعداد لخوض مباريات البطولة.

فرصة جيدة

اعتبر بندر الأحبابي مشاركة الأبيض في البطولة العربية، فرصة جيدة للاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات الدولية، في ظل وجود نخبة المنتخبات العربية التي تشارك في البطولة، مشيراً إلى أن الفائدة الفنية التي ستعود على منتخبنا الوطني ستكون كبيرة.

وقال بندر إن جميع المنتخبات المشاركة تملك الدافع ولديها طموح وتسعى للمنافسة بقوة في هذه البطولة المهمة، مؤكداً أن منتخبنا يدخل البطولة وهو يطمح للتقدم فيها والوصول إلى أبعد مرحلة، متمنياً أن يحالف التوفيق اللاعبين في تقديم مستوى يلبي التطلعات.

وتحدث بندر الأحبابي عن الأجواء في أروقة المنتخب، مشيراً إلى أن نجوم المنتخب كلهم حماس وإصرار لخوض مباريات البطولة، وأنهم يشعرون بالمسؤولية ، ويعملون بروح الفريق الواحد سعياً لتحقيق نتائج تسعد القاعدة الرياضية.

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