فوز حتا والحمرية والجزيرة الحمراء في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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فاز حتا على مضيفه دبا الحصن 3 - 2، في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. سجل أهداف «الإعصار» كل من توساتي وراشد سالم وكوستا، وأحرز ثنائية «الحصن» محمد المربوعي وحسن راشد.

ورفع حتا رصيده إلى 17 نقطة «رابعاً» وتراجع «الحصن» إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة، وعبر الحمرية عقبة مسافي بهدفي سالم سليمان فينيسيوس ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، خامساً، وحقق الجزيرة الحمراء فوزه الأول في «الهواة» على حساب الرمس بنتيجة 2 - 1، سجل للفائز اليكساندر وبيني عبيد، وللخاسر علي يعقوب وتعادل غلف اف سي والتعاون 2 - 2.

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