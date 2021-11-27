راشد بن حميد النعيمي يُشارك في الكونجرس الآسيوي الـ 31

المصدر: وام

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شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الكونجرس الآسيوي الـ 31" الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، ومشاركة جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" ، ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم .

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعم اتحاد الإمارات لكرة القدم لكافة المشروعات التطويرية والمبادرات التي تخدم كرة القدم في القارة الصفراء.

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية بشرح لعملية التصويت متبوعاً بدقيقة صمت في ذكرى الأشخاص الذين رحلوا خلال السنة الماضية من عالم كرة القدم.

واستكملت الأجندة بالمناداة على الحضور للتحقق من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية ومن ثم التصويت على اعتماد أجندة الكونغرس الـ 31 ، وعرض للتقرير الخاص الذي ينص على أن الأعضاء الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولتين متتاليتين لبطولات آسيا بان يتم فصلهم من التصويت في الكونغرس 31 للاتحاد الآسيوي بسبب الوضع الصحي في العالم ، ويجب تسليم التماس للجمعية العمومية 31 للسماح بالمقترح المذكور ، وتم التصويت على ذلك ، ومن ثم الانتقال الى الافتتاح حيث ألقى جياني انفانتينو رئيس الاتحاد كلمة ، ثم ألقى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي كلمة .

وتم اختيار محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة عضوا مراقباً من ضمن ثلاثة أعضاء لفحص عملية التصويت خلال الاجتماع ، وتحديد الأعضاء الذين سيقومون بالتدقيق على محضر اجتماع الجمعية العمومية الـ 30 والذي عقد في 9 ديسمبر 2020 عبر الاتصال المرئي .

واستعرض الكونغرس بعد الانتهاء من عملية التدقيق التقرير السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي تضمن جميع أنشطة عام 2020 ، إضافة إلى كل من التقرير المالي لعام 2020 ، ومراجعة الموازنة الحالية لعام 2021 -2022، والتصويت على المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء للجان المختصة في الاتحاد الآسيوي ، إضافة إلى تعيين المدققين الخارجيين للفترة من 2021 إلى 2024.



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