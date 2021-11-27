خميس نجم مباراة بني ياس والعروبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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برز سيد خميس نجم بني ياس، خلال مباراة فريقه أمام العروبة، ضمن مواجهات تحديد المراكز لكأس رابطة المحترفين، بتسجيله هدفي «السماوي» ليكون خياراً محتملاً لمدرب بني ياس في المواجهات المقبلة، وفي المقابل فإن العروبة أهدر لاعبوه عدداً وافراً من الأهداف، والتي كانت كفيلة بأن تنهي المباراة لمصلحتهم، لكن المواجهة انتهت على وقع تعادل خاسر للفريقين 2 - 2.

وقال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة: قدمنا مباراة كبيرة أمام بني ياس وكنا نستحق الفوز، ولكننا أهدرنا فرصاً عدة، لافتاً إلى أن الروح العالية للاعبين من أهم مكاسبنا، وعموماً تركيزنا ينصب على مباريات الدوري لتحقيق هدف البقاء مع المحترفين.

قال الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس: إن فريقه حصل على فرص عدة لم يستغلها، وكنا نأمل في العودة من ملعب عجمان بالنقاط الثلاث.

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