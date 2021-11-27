حارس سيتي مثال الوفاء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أصر عبد الله محمد حارس فريق سيتي على إكمال مباراة فريقه أمام البطائح في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم رغم تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، في تضحية كبيرة منه نظراً لعدم وجود حارس بديل لاعتذار الحارس الاحتياطي عن عدم الحضور بسبب ظرف خاص، وضرب عبد الله محمد مثالاً للوفاء والإخلاص لفريقه، مؤكداً رغبته في إكمال اللقاء رغم معاناته من الإصابة، وخطف النجومية بإبعاده العديد من الكرات الخطرة، فيما استقبل مرماه هدفاً لا يسأل عنه.

وأشاد الجهازان الفني والإداري بسلوك اللاعب، وقال خالد راشد مدير الفريق إن إصرار اللاعب على الاستمرار رغم الإصابة يدل على مدى إخلاصه ووفائه للفريق وهذا الموقف يجد منا تقديراً كبيراً من الجميع.

وامتدح راشد أداء سيتي أمام البطائح، وقال: الفريق قدم أفضل مبارياته وكان يستحق التعادل وتميز الأداء بالروح القتالية والجهد الجماعي.

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