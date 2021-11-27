الأبيض الإماراتي يؤدي تدريبه الأول بالدوحة استعداداً لكأس العرب

المصدر: البيان

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وصلت أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA 2021 التي تقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً عربياً تم توزيعها على 4 مجموعات، ويلعب الأبيض ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس، سوريا وموريتانيا .وأدى المنتخب فور وصوله إلى الدوحة مرانه الأول بمشاركة جميع اللاعبين، وتحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وطاقمه المساعد، بعد أن كان المنتخب قد أقام تجمعاً قصيراً لمدة يومين بدبي، وسيواصل الأبيض تحضيراته الجادة خلال اليومين المقبلين استعداداً لمباريات مرحلة المجموعات.

ويبدأ الأبيض مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة نظيره السوري يوم 30 نوفمبر في ستاد رأس بوعبود، ويلتقي في المباراة الثانية منتخب موريتانيا يوم 3 ديسمبر المقبل على ذات الملعب، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب تونس يوم 6 ديسمبر بإستاد الثمامة.

وينافس منتخبنا للحصول على واحدة من بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية ، حيث يحدد نظام البطولة تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة ربع النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم، يومي 10 و11 من ديمسبر المقبل، وتقام مباراتا نصف النهائي يوم 15 من نفس الشهر، فيما يسدل الستار على البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل بإقامة مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع ثم مباراة التتويج.

وكان الجهاز الفني للأبيض قد اختار 23 لاعباً للمشاركة في هذه البطولة هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

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