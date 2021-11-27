البطائح يتصدر دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تصدر البطائح دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، مؤقتاً، بفوزه الصعب على مضيفه سيتي بهدف إبراهيم خميس في الدقيقة 40، ووصل الفريق الى النقطة 20، وفاز دبا الفجيرة خارج ملعبه على مصفوت بهدف البرازيلي ديغو سيلفا ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 18 في المركز الثالث.

واستعاد الفجيرة نغمة الانتصارات بفوزه على الذيد بملعبه بنتيجة 2 - 1، سجل للفائز إسحاق يعقوب وايمانويل وللخاسر طارق لوكاس الذي تعرض للطرد في الدقيقة 55. ووصل «الذئاب» إلى 8 نقاط.

وتقام اليوم أربع مباريات ويلعب دبا الحصن مع حتا في قمة خاصة، ويستقبل الجزيرة الحمراء جاره الرمس، ويلعب مسافي مع الحمرية، وغلف إف سي مع التعاون.

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