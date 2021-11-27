فوز الشارقة والإمارات في «ترضية الكأس»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، محمد فضل

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حقق الشارقة فوزاً عريضاً على مضيفه الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء أمس بملعب الشامخة ضمن مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين «دور الترضية».

ورفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط من فوزين بعدما كان قد فاز على خورفكان في البطولة ذاتها 2 - 1، بينما توقف رصيد الظفرة عند 3 نقاط، سجل رباعية الشارقة سالم سلطان، أحمد العطاس، سالم صالح وميلوني في الدقائق 4 و39 و55 و86، فيما أحرز للظفرة محمد سيف في الدقيقة 44.

والفوز هو الثاني للشارقة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين، وكان قاد الفريق للفوز على خورفكان في الدوري 3-1.

وتعادل العروبة وبني ياس 2- 2 أحرز لـ «السماوي» سيد خميس في الدقيقتين 37،60 وللعروبة النيجيري ايدو كنغسلي وسعيد عبيد بالدقيقتين 46، 49.

وأهدى البديل ايلسون دا موتا فوزاً غالياً لفريقه الإمارات على حساب خورفكان في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد خالد بن محمد، وجاء الفوز الغالي في الدقيقة 93 بلعبة رأسية تصدى لها ايلسون من عكسية خليفة مبارك.

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