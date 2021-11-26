ايلسون يهدي الإمارات الفوز على خورفكان

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أهدى البديل ايلسون دا موتا فوزاً غالياً لفريقه الإمارات على حساب خورفكان في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة ضمن مرحلة ترتيب المراكز لبطولة كأس رابطة المحترفين للفرق التي ودعت الدور ربع النهائي، وجاء هذه الفوز الغالي في الدقيقة 93 بلعبة رأسية تصدى لها ايلسون من عكسية خليفة مبارك.

وقدم الفريقان مستوى جيد تبادلا فيه الهجمات طوال الشوطين وضاعت لكل فريق فرص ثمينة، خاصة في الشوط الأول، وزادت سرعة المباراة في الشوط الثاني بفضل التغييرات التي أجراها مدربي الفريقين، ولكن صمود دفاع الفريقين ومن خلفهما حارسي المرمى حال دون تسجيل اهداف حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وفي الوقت الذي كان يهم فيه حكم المباراة نواف الزيودي بإطلاق صافرة النهاية في الدقيقة الثالثة للوقت البديل، نجح الإمارات في ترجمة فرصة ثمينة صنعها خليفة مبارك لهدف غالٍ، انتهت عليه المباراة.

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