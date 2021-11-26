تعادل العروبة وبني ياس في كأس الرابطة

المصدر: متابعة – محمد فضل

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تعادل العروبة وبني ياس 2- 2 اليوم ضمن مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين، أحرز لـ " السماوي" سيد خميس في الدقيقتين 37 ،60 و للعروبة النيجيري ايدو كينغسلي وسعيد عبيد بالدقيقتين 46 ، 49 .

وانتهى الشوط المباراة الأول بتقدم بني ياس بهدف بهدف سيد خميس الذي استغل احد الأخطاء الدفاعية وسط لاعبي العروبة ليسجل هدف فريقه فيما اضاع الكاميروني كاك وزميله كنغسلي فرص عدة للعروبة كما تألق حارس بني ياس في الذود عن مرماه

مع انطلاقة الشوط الثاني تمكن العروبة من تسجيل هدفين سريعين عبر كل من النيجيري كينجسلي بضربة رأس قوية في الدقيقة 46 والبديل سعيد عبيد في الدقيقة 49 بمجهود فردي .

وعاد سيد خميس لهز شباك العروبة في الدقيقة 60 مدركا التعادل لفريقه.

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