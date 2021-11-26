الشارقة يحقق انتصاره الثاني مع كوزمين برباعية في الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق الشارقة فوزاً عريضاً على مضيفه الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة بملعب الشامخة بأبوظبي ضمن مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين.

ورفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط من فوزين بعدما كان قد فاز على خورفكان في البطولة ذاتها 2-1، بينما توقف رصيد الظفرة عند 3 نقاط.

والفوز هو الثاني للشارقة تحت قيادة مدربه الجديد الروماني كوزمين الذي تولى المهمة خلفاً لعبد العزيز العنبري، إذ كان قد فاز في مباراته الأولى مع الفريق على خورفكان في دوري أدنوك 3-1.

سجل رباعية الشارقة سالم سلطان (4)، أحمد العطاس(39)، سالم صالح (55)، وميلوني (86)، فيما سجل هدف الظفرة الوحيد محمد سيف (44).

وتلعب الفرق الست التي ودعت من الدور الأول لكأس رابطة المحترفين مباريات من دور واحد فيما بينها لتحديد المراكز من التاسع حتى الرابع عشر.

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