نجاح باهر للنسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2021

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عاشت العاصمة أبوظبي، اليوم الجمعة، تظاهرة رياضية ومجتمعية كبرى بإقامة النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي بمشاركة 12 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف شرائح المجتمع والأعمار السنية، بالإضافة إلى نخبة من العدائين المحترفين على مستوى العالم والذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي برعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تحت شعار "أركض في أبوظبي"، وبلغ إجمالي جوائزه 300 ألف دولار أمريكي.

وأقيم الماراثون بالتزامن مع عام الخمسين، وضم سباقات متنوعة لمسافة 42.2 كلم، بجانب السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 و5 و2.5 كلم بهدف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها وجعلها أولوية ونمط حياة يومية وتثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الرياضة وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية.

وتوج الكيني تيتوس إيكيرو بطلاً للنسخة الثالثة من الماراثون، إذ أحرز أسرع عداء حقق زمن في سباقات الماراثون على مر التاريخ المركز الأول في فئة النخبة للرجال بعدما أنهى مسافة السباق البالغة 42.2 كلم في ساعتين و6 دقائق و13 ثانية، بينما حل في المركز الثاني التنزاني الفونس فيليكس سيمبو بتوقيت 2.07.50 ساعة، وفي المركز الثالث جاء الكيني روبن كيبييغو بتوقيت 2.08.25 ساعة.

وفي سباق فئة النخبة للسيدات لمسافة 42.2 كم توجت الكينية جوديث كورير باللقب بعد أن قطعت مسافة السباق في 2.22.30 ساعة، واحتلت البحرينية يونيس شومبا المركز الثاني بتوقيت 2.26.01 دقيقة، وثالثة الأوغندية إيموكلاتي شيموتاي بتوقيت 2.28.30 دقيقة.

وتألق البطل الإماراتي عايض الأحبابي مدرب منتخب الوطني للدراجات اليدوية وحقق المركز الأول في فئة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم بعد أن أنهى السباق في 1.35.13 ساعة، واحتل المركز الثاني الإماراتي بدر الحوسني بفارق جزء من الثانية عن الأحبابي، فيما جاء في المركز الثالث العماني علي السعدي.

وتوج معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والفريق (م) محمد هلال الكعبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى في الماراثون.

وجاءت النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي متميزة بعد أن شهدت مشاركة الآلاف من مختلف شرائح المجتمع في حدث استثنائي بالتزامن مع عام الخمسين، وسط أجواء مفعمة بالإيجابية والحيوية من المشاركين كافة، إذ كانت اللجنة المنظمة قد خصصت فئات مختلف للسباقات المجتمعية التي أقيمت ضمن فعاليات الماراثون لإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع للتواجد والاستمتاع بالحدث، وبخاصة العائلات والأطفال الذين حرصوا على المشاركة في الماراثون.

وشهدت السباقات المجتمعية فوز المغربي ياسر شاشوي بالمركز الأول في مسافة 10 كلم للرجال، وجاء في المركز الثاني مواطنه إسماعيل الخرشي، وثالثاً الصومالي محمد أسامة، وفي فئة السيدات أحرزت المغربية حجيبة حسناوي المركز الأول بتوقيت 36.27 دقيقة، متفوقة على الإثيوبية يانينيش ديسو التي حلت في المركز الثاني، وثالثة جاءت الفرنسية شاديا دوماهدي.

وسيطرت الإمارات على منافسات سباق 5 كلم عن طريق محمد الزرعوني الذي أنهى السباق في المركز الأول بتوقيت 19.08 دقيقة، وفي المركز الثاني راشد القبيسي، فيما جاء في المركز الثالث المغربي راشد الحاجي.

وكان الماراثون قد انطلق من أمام المقر الرئيس لشركة أدنوك المطل مباشرة على صرح زايد المؤسس بكورنيش أبوظبي، تلاه السباقات المجتمعية لمسافة 10 و5 و2.5 كلم، إذ اتجه المشاركون عبر الكورنيش في مسار التف حول قصر الحصن أحد أعرق وأجمل المباني التاريخية في أبوظبي، مروراً بالقرية التراثية وسارية العلم في منطقة كاسر الأمواج، ثم الالتفاف حول المارينا مول وصولاً إلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن مرة أخرى ومن ثم العودة باتجاه خط نهاية الماراثون بكورنيش أبوظبي.

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