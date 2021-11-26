إحياء ذكرى مارادونا في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أحيا الجناح الأرجنتيني في إكسبو 2020 دبي الذكرى الأولى لوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الذي توفي 25 نوفمبر 2020، بإقامة مباراة استعراضية بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني سابقاً وفريق الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية لكرة القدم في دبي بحضور مولينا ارامباري سفير الأرجنتين في الإمارات وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وجمهور كبير من الجالية الأرجنتينية وبعض الجنسيات الأخرى، على ملعب مركز الرياضة واللياقة في «إكسبو 2020» وضمت قائمة منتخبنا عبد الرحمن محمد وبدر حارب وحميد فاخر ومنذر علي وناصر خميس وبخيت سعد وأحمد إبراهيم.

وقبل انطلاق المباراة تم عرض فيلم عن أبرز إنجازات وإبداعات مارادونا خلال مسيرته الكروية ومشاركته وتألق في نهائيات كأس العالم.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي إن الأسطورة يرتبط بعلاقة قوية مع الإمارات ودبي بشكل خاص، حيث قضى بها فترة طويلة عندما عمل مدرباً للوصل ثم سفيراً لمجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن مارادونا سيبقى خالداً في القلوب.

وأكد عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني سابقاً أن إحياء ذكرى وفاة مارادونا هو اعتراف بسيط بما قدمه لكرة القدم والرياضة خصوصاً أن اسمه ارتبط طويلاً بالإمارات، موجهاً الشكر لمجلس دبي الرياضي وسفارة الأرجنتين بالإمارات على تنظيم هذه الفعالية.

وأشار بدر حارب لاعب الوصل سابقاً الذي كانت تربطه علاقة صداقة مع مارادونا إلى أن الأخير شخصية نادرة وخسرت كرة القدم شيئاً مهماً بوفاته.

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