3 مباريات لتحديد مراكز كأس المحترفين اليوم

المصدر: متابعة - البيان الرياضي:

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تقام اليوم ثلاث مباريات، ضمن منافسات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، حيث يستضيف الظفرة في السادسة مساء، على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، فريق الشارقة، ويلتقي العروبة مع بني ياس بملعب عجمان، في التوقيت نفسه، وفي الثامنة والربع مساء، يستقبل خورفكان ضيفه الإمارات بملعب الشارقة.

في المباراة الأولى، يسعى الظفرة إلى الفوز، في تجربة قوية، خاصة أن الفريق حقق الفوز في المباراة الماضية في البطولة، على حساب بني ياس، فيما يخوض الشارقة مباراته الثانية، تحت قيادة مدربه الجديد كوزمين، ويطمح إلى تحقيق أفضل مركز متاح في البطولة.

وقال البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة، إن الفريق يهدف إلى الفوز في كل مباراة يخوضها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بصفة مستمرة، للوصول بالفريق إلى درجة عالية من الجاهزية.

في المقابل، أكد الروماني كوزمين اولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، أن مباريات ترتيب المراكز في كأس الرابطة، تعتبر فرصة للبدلاء، وأفصح عن خطته لمباريات تحديد المراكز، وقال إنه سيستفيد منها في منح الفرصة للاعبين الذين شاركوا في عدد قليل من الدقائق، حتى يصلوا للمستوى المناسب.

مواجهة للمرة الثانية

في المباراة الثانية.. يلتقي العروبة مع بني ياس، بملعب عجمان، للمرة الثانية على التوالي، في أقل من أسبوع، ويبحث العروبة صاحب الأرض، عن تعويض هزيمته أمام الإمارات، ضمن هذه المسابقة، وهى الخسارة التي حدثت في الجولة الأولى، ويخوض مدرب العروبة، التونسي فتحي العبيدي، المباراة بصفوف مكتملة، بعد عودة الغائبين، على رأسهم الكابتن أحمد خميس، وسعيد الرواحي، والكاميروني كاك.

وحول المواجهة، قال العبيدي إن اللقاء يمثل فرصة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق في الجولة الماضية، مشيراً إلى أن اللقاء سيشهد عودة اللاعبين الذين تخلفوا عن المباريات السابقة لأسباب مختلف، ووصف مواجهة السماوي، بأنها كتاب مفتوح للفريقين، بعد مواجهتهما في الدوري قبل أيام، وقال نسعى إلى رد الاعتبار.

على الجانب الآخر.. يسعى بني ياس، لتأكيد تفوقه على منافسه للمرة الثانية، بعدما كان قد حقق الفوز في مواجهة الفريقين 2-0 في الدوري قبل 5 أيام، كما يسعى لتعويض خسارته في آخر مباراة في كأس الرابطة أمام الظفرة 2-3، والاطمئنان على جميع العناصر، من أجل تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة، خلال فترة توقف الدوري.

وقال إيسايلا مدرب الفريق السماوي، إن فريقه يتعامل مع المباراة، باعتبارها فرصة لتجربة بعض العناصر، وإجراء بعض التغييرات على تكتيك وطريقة الفريق، للتحضير للمرحلة المقبلة.

وفي ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة، يستقبل خورفكان ضيفه الإمارات، نظراً لبدء أعمال الصيانة بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

ويخوض البرازيلي كايو زاناردي مدرب النسور، لقاء اليوم، بذات الأسماء التي حضرت في المباريات الأخيرة، بقيادة إسماعيل الحمادي وخليفة مبارك، وكان الفريقان التقيا في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت المواجهة بفوز خورفكان بنتيجة 2 - 1.

البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أكد جاهزية فريقه، مطالباً لاعبيه بضرورة التركيز أمام الإمارات المتطور، الذي بدأ في استعادة النتائج الإيجابية، بعد أن حقق الفوز على العروبة في كأس الرابطة، وتعادل مع كلباء في الدوري، خلال الجولة الماضية.

فيما قال طارق الكستيوي مدرب فريق الإمارات: مثل هذه المباريات، تسهم دائماً في اكتشاف مواهب جديدة، كما أنها تساعد في اكتساب الخبرة، وتكشف السلبيات التي تقود لتطوير المستويات، لذلك، نهتم كثيراً بالبطولة، ونظن أنها حققت لنا الفائدة المطلوبة، وأعتقد أن المباراة ستكون جيدة ومفيدة للطرفين.

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