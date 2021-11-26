«الأبيض» طموحات كبيرة بكأس العرب

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى قطر بطموحات كبيرة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة من 30 الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، ويدخل «الأبيض» أجواء مونديال العرب الليلة بخوض مران على أحد ملاعب التدريب بالدوحة وفق برنامج إعداده، ويعقد الجهازان الفني والإداري اجتماعاً مع اللاعبين بعد الوصول من أجل شرح برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة والتأكيد على أهمية البطولة وضرورة التمثيل المشرف للوطن وتحقيق نتائج طيبة تسعد الجماهير.

فيما تم إجراء فحوصات طبية للاعبين قبل المغادرة للتأكد من سلامتهم، وتضم قائمة الفريق 23 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبد الله رمضان، عبد الله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وتيغالي.

وخاض« الأبيض» حصتين تدريبيتين في دبي قبل السفر، بمشاركة جميع اللاعبين المنضمين لقائمة الفريق وعددهم 23 لاعباً، وظهر الجميع بمستوي طيب، وشارك في المران كايو كانيدو الذي تم التأكيد على شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس، سوريا وموريتانيا، ويفتتح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا 30 الجاري باستاد رأس أبو عبود، فيما يلاقي موريتانيا يوم 3 ديسمبر بالملعب نفسه، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام تونس يوم 6 ديسمبر بملعب الثمامة.

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