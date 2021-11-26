3 مباريات في الجولة الثامنة لـ «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في 4:40 دقيقة عصر اليوم، مباريات الجولة الثامنة بدوري الدرجة الأولى، بثلاث مباريات في غاية الأهمية للفرق الست التي تبحث عن تحسين وضعيتها في جدول الترتيب، ويسعى البطائح وصيف المسابقة بـ 17 نقطة للانقضاض على الصدارة واستغلال غياب العربي عن خوض مباريات هذا الأسبوع، وذلك عندما يحل ضيفاً على سيتي صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، تقام المباراة على ملعب العربي في أم القيوين، وكان البطائح قد حقق الفوز في الجولة الماضية على الجزيرة الحمراء 3-1، فيما تلقى سيتي هزيمة قاسية أمام الإعصار الحتاوي بخماسية.

تجمع المباراة الثانية دبا الفجيرة الثالث بـ 15 نقطة، الذي يحل ضيفاً على مصفوت الثامن بـ 8 نقاط، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته في ظل الأداء الجيد لدبا وعدم خسارته خلال الجولات الثلاث الأخيرة في الوقت الذي استعاد فيه مصفوت نغمة الانتصارات بفوزين على التوالي.

ويستقبل الذيد سابع الترتيب بـ 9 نقاط، ضيفه الفجيرة صاحب المركز الحادي عشر بـ 5 نقاط فقط من 6 مباريات، وكان الذيد قد انصاع للهزيمة في الجولة السابعة أمام دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة، وهي الخسارة التي حرمته من تجاوز حاجز النقاط التسع التي ظل عليها لعدد من الجولات.

غداً «السبت» تقام أربع مباريات في غاية الأهمية، تجمع دبا الحصن أمام حتا في قمة الجولة، ويستقبل الجزيرة الحمراء جاره الرمس، والفريقان كما هو معروف عائدان من انسحاب طويل استمر لأكثر من أربعة مواسم، ويستقبل مسافي ضيفه الحمرية بشعار إيقاف الهزائم لفريق مسافي الذي يلقب بالحصان الأسود، ويلعب غلف اف سي ضد التعاون، ويخلد العربي للراحة الأسبوعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز