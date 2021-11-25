«ألفكسو للوساطة المالية» شريك الاستثمار لنادي الجزيرة

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

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أعلن نادي الجزيرة، عن توقيع اتفاقية شراكة تجارية مع شركة ألفكسو للوساطة المالية، لتصبح الشريك الرسمي للاستثمار لفريق كرة القدم الأول بالنادي.

وأبدى علي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، سعادته بالشراكة المبتكرة والأولى من نوعها في المنطقة، مع شركة ألفكسو للوساطة المالية، مشيراً إلى أن أوجه التشابه بين النادي والشركة كبير، حيث يتقاسمان الطموح المتواصل للابتكار والتطور، وتقديم الأفضل للجمهور، والتواصل معهم بشكل مستمر، لضمان حصولهم على أفضل الخدمات والتجارب الرقمية والواقعية.

وقال: هذه الشراكة، ستفتح آفاقاً أرحب للطرفين، وستكون بداية لتعاون أكبر وأشمل في المستقبل القريب، بما يعود بالفائدة على النادي والشركة، وعلى قاعدتهما الكبيرة من المشجعين والعملاء.

واكد إيريك إم غوتشالك، المدير التنفيذي لشركة إم إم سي سبورتز، الذي ساهم، بالتعاون مع شركة IMAC ميديا، في إكمال اتفاقية الشراكة، أن الشراكة الجديدة، تعتبر علامة فارقة بالنسبة للكرة الإماراتية، وللمرة الأولى في عالم التداول، تقوم علامة تجارية حصرية، مثل ألفكسو، بعقد شراكة مع نادٍ إماراتي.

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