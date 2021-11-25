إحياء الذكرى الأولى لوفاة مارادونا في إكسبو دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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حرص الجناح الأرجنتيني في اكسبو 2020 دبي على إحياء الذكرى الأولى لوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الذي توفي 25 نوفمبر 2020، بإقامة مباراة استعراضية بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني سابقا وفريق الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية لكرة القدم في دبي بحضور سفير الأرجنتين في الإمارات مولينا ارامباري وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وضمت قائمة منتخبنا عبد الرحمن محمد و وبدر حارب وحميد فاخر ومنذر علي و ناصر خميس و بخيت سعد وأحمد إبراهيم.

وقبل انطلاق المباراة تم عرض فيلم عن أبرز إنجازات وابداعات مارادونا خلال مسيرته الكروية.

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