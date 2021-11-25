سالم الشامسي: طاقمنا التحكيمي تميز في إدارة النهائي الآسيوي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تقدم سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بالتهنئة إلى طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة الدولي محمد عبد الله، الذي أدار نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ويوهانغ الكوري، بعد نجاحه المُبهر في قيادة المباراة النهائية، لأكبر البطولات الآسيوية على مستوى الأندية، والتي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.

وأشار إلى أن هذا النجاح، يعود إلى التحضير الجيد للحكام، لمختلف المسابقات الكروية، وأيضاً نتيجة الدعم والمتابعة المباشرة لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي يحرص على دعم منتسبي سلك التحكيم من كافة النواحي، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بهم، من معسكرات وحصص تدريبية ودورات وورش عمل، تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي.

أداء متميز

من جهته، قال محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام، إن تميز طاقم التحكيم، بقيادة محمد عبد الله حسن، سيُعزز من فرصة وجوده في نهائيات كأس العالم 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في نسخة روسيا 2018، واعتبر أن تميز الطاقم في إدارة المباراة، جعل طريقهم «سالك» للمونديال المقبل في قطر، مشيراً إلى أن الحضور اللافت للأطقم الإماراتية في البطولات الآسيوية، سواء تصفيات كأس العالم، أو التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا وبطولات منتخبات المراحل العمرية والأندية، جعل من الصافرة الإماراتية في المقدمة دائماً.

احتفال لائق

وقال محمد عمر إن لجنة الحكام، ستعد احتفالية مناسبة لطاقم التحكيم، يتم خلالها تكريمهم بما يستحقون، على تميزهم، وعكس المستوى المشرف للكرة الإماراتية بشكل عام، والتحكيم على وجه الخصوص، ما أدى إلى الوصول بالمباراة النهائية إلى بر الأمان، من خلال القرارات التحكيمية الصحيحة، التي نالت استحسان المراقبين والنقاد، الذين أشادوا بالظهور المميز للطاقم في استوديوهات التحليل ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.

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