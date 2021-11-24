الأبيض يستعد لكأس العرب من ند الشبا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يعود الأبيض للتجمع عصر اليوم في دبي استعداداً للسفر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب«FIFA 2021» المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، ويخوض الأبيض مراناً مساء اليوم وغداً على ملعب ند الشبا في دبي قبل التوجه إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة.

وسيلتقي الجهازان الفني والإداري اللاعبين قبل بداية المران من أجل شرح برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة والتأكيد على أهمية البطولة وضرورة التمثيل المشرف للوطن وتحقيق نتائج طيبة تسعد الجماهير، كما سيتم إجراء فحوصات طبية للاعبين من أجل التأكد من سلامتهم قبل المغادرة إلى الدوحة.

ويشارك في المران 23 لاعباً هم أعضاء القائمة النهائية التي أعلن عنها المدرب فان مارفيك وضمت القائمة النهائية للأبيض 23 لاعباً حسب لائحة البطولة وهم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبد الله رمضان، عبد الله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي. فيما يغيب عن التجمع فابيو ليما وخلفان مبارك وماجد حسن للإصابة. وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس، سوريا وموريتانيا، ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا يوم 30 نوفمبر في إستاد رأس بوعبود.

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