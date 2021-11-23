مدرب نيوزيلندا: أبوظبي المكان المثالي للتحضير لتصفيات مونديال 2022

المصدر: وام

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أشاد داني هاي مدرب المنتخب النيوزيلندي لكرة القدم بمعسكر الإعداد الذي أقامه الفريق في أبوظبي تحضيراً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 عن قارة أوقيانوسيا وأثنى على المرافق الرياضية في أبوظبي وتحديداً ملاعب كرة القدم بنادي أبوظبي للكريكيت، ووصفها بـ"المكان المثالي للاستعداد لما تملكه من مرافق على مستوى عالمي." وخاض منتخب نيوزيلندا معسكراً إعدادياً في أبوظبي منذ الاثنين قبل الماضي لعب خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الجزائر للاعبين المحليين وفازت نيوزيلندا 2-1، وفاز في الودية الثانية التي أقيمت أمس الثلاثاء أمام منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

و قال داني هاي:" المعسكر الإعدادي كان رائعاً في مدينة أبوظبي ونتطلع للاستعداد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل".

و أتيحت الفرصة لمنتخب نيوزيلندا لكرة القدم لمتابعة بلادهم خلال منافسات كأس العالم للكريكيت التي أقيمت مبارياتها على أرضية ملعب استاد زايد للكريكيت بأبوظبي، في الوقت الذي تدرب فيه فريق كرة القدم بملاعب نادي أبوظبي للكريكيت متعددة الاستخدامات.

وعن ذلك قال هاي:" كنت على علم بأن فريق الكريكيت لعب سابقاً على الملعب الرئيسي في أبوظبي، وعندما وصلنا إلى هنا أتيحت لنا الفرصة للذهاب لبعض مباريات الكريكيت، بينما ألقينا نظرة عن قرب على ملاعب كرة القدم قبل بدء المعسكر".

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