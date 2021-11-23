العين يعسكر في دبي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يدخل العين معسكرا مغلقا بدبي في الأول من ديسمبر المقبل، وينتظر أن يؤدي خلاله تجربتين وديتين أمام كل من الذيد والاتحاد السعودي، وذلك حسب توصية اللجنة الفنية للاحتراف بإقامة معسكر إعدادي خلال فترة توقف الدوري بسبب البطولة العربية.

من جهة أخرى، كشف عبدالله علي، مشرف فريق العين، عن أسباب غياب الثنائي كايو كانيدو، ومحمد عباس، عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة، موضحا أن كانيدو تعرض لارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ليلة المباراة ليستبعده المدرب، فيما يتابع محمد عباس برنامجه العلاجي بعد إصابته بالعضلة الضامة خلال مشاركته مع المنتخب.

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