23 لاعباً يحملون حلم «الأبيض» في كأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، القائمة النهائية المشاركة ببطولة كأس العرب في الدوحة، والتي تحمل حلم « الأبيض» في الظفر بالكأس وتضم 23 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبد الله رمضان، عبد الله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، وتيغالي. ويبدأ «الأبيض» تجمعه في دبي غداً ، ويغادر إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، ويفتتح منتخبنا مشواره بالبطولة بمواجهة سوريا 30 الجاري، ويلعب مع موريتانيا 3 ديسمبر ويواجه تونس 6 ديسمبر.

منتخب الشباب والأردن

من ناحية أخرى يلتقي اليوم باستاد فرانسوا حريري في مدينة أربيل العراقية ، منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2003» مع نظيره الأردني في بداية مشواره ببطولة ايرثلينك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب، فيما يلعب منتخبا سوريا ولبنان في إطار مباريات المجموعة الثانية.وتضم قائمة منتخبنا 23 لاعباً هم: حامد محمد «العين»، صالح عيسى «الظفرة»، نبيل فيروز «الفجيرة»، محمد اليماحي، عبد الله خيري، علي محمد «الجزيرة»، حسن عبد الله، جمال السعدي «النصر»، عوض محمد، منصور سعيد، منصور صالح «الوحدة»، محمد فؤاد «الوصل»، حميد المهري، خميس أحمد «بني ياس»، مرزوق راشد «حتا»، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، أحمد مال الله، خليفة خميس، سيف ياقوت، موسى عبد الله «شباب الأهلي»، نواف جاسم، ضاري فهد، بدر إبراهيم «الشارقة».

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