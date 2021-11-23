دانييللي يتألق في قمة الجولة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أحسن الحكم الإيطالي الدولي دانييللي دوفيري إدارة مباراة القمة بين الجزيرة والعين، في ثالث تجربة للاستعانة بالحكم الأجنبي في دوري أدنوك للمحترفين، وساعده على ذلك تركيز اللاعبين في المباراة، حيث جاءت تحركاته داخل الملعب ومتابعة حالات اللعب جيدة، ولكن الطاقم المساعد لم يكن موفقاً، حيث لم يحتسب الحكم ركلة جزاء للعين وكان يجب تدخل تقنية الفيديو في هذه اللعبة، كما تم إلغاء هدف للعين ولكن تقنية الفيديو تدخلت وتم احتسابه، ووفق الحكم في احتساب ركلة جزاء للعين، رغم إشارة مساعده العكسية، وقام الحكم بطرد مستحق للاعب الجزيرة محمد العطاس للخشونة مع لاعب العين رحيمي.

أداء الحكام في الجولة العاشرة جاء جيداً، بدون أية أخطاء مؤثرة ، حيث أحسن الحكم سلطان عبد الرزاق إدارة مباراة النصر مع شباب الأهلي، رغم حساسية اللقاء، كما وفق الحكم يوسف الجسمي في إدارة مباراة الوحدة مع عجمان في أول مهمة له بدوري المحترفين مما ينبئ بمشروع حكم واعد، كما نجح الدولي يحي الملا في إدارة ديربي خورفكان مع الشارقة. وخلال الجولة ظهر المساعدون بمستوى طيب، وعلى رأسهم الحكم المساعد المخضرم مسعود حسن، الذي احتسب ركلة جزاء لصالح الوصل أمام الظفرة، وأشار بتحرك الحارس مرتين في يقظة وتركيز يحتسبان له.

حالات تحكيمية

› ألغى الحكم هدفاً للشارقة سجله سيف راشد بداعي التسلل، بقرار موفق من مساعد الحكم

› قرار صحيح بإلغاء هدف لخورفكان لملامسة الحارس وهو مسيطر على الكرة

› قرار صحيح بطرد لاعب الوصل حسن إبراهيم للتهور

› وفق الحكم المساعد مسعود حسن في احتساب ركلة جزاء للوصل وتم إعادتها مرتين بسبب تحرك الحارس عبد الله سلطان الذي كان يستحق الإنذار ومن ثم الطرد

› ألغى الحكم هدفاً للنصر لوجود مخالفة على اللاعب تيجالي ضد الحارس ماجد ناصر

› طالب لاعبو كلباء بركلة جزاء أمام الإمارات، ولكن اللعبة احتكاك طبيعي

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