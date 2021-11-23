الزعيم يرتدي ثوب البطولة مبكراً

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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أكد مدرب فريق الإمارات الأسبق، التونسي نور الدين العبيدلي أن الزعيم العيناوي بدأ في ارتداء ثوب بطولة «أدنوك للمحترفين» مبكراً، بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام الجزيرة حامل اللقب والفوز بخمسة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه، ليثبت أنه الفريق الأقوى في المسابقة حتى الآن، بتجانس لاعبيه وأدائه الجماعي القوي وقوته الهجومية وحسن إدارته الفنية، وتحسن مردوده من مباراة إلى أخرى، يرشحه بقوة للفوز باللقب.

وأشار إلى تحسن نسبي في مستوى دوري أدنوك في الجولة العاشرة، التي جاءت جيدة لتعدد مباريات الديربي فيها، مما أضاف نكهة خاصة للمسابقة، التي يتربع عليها العين، وبمنافسة قوية من الوحدة الذي تطور مستواه كثيراً في الآونة الأخيرة مع المدرب جريجوري.

ارتفاع التهديف

وعن ملاحظاته لأبرز أحداث الجولة العاشرة، يقول التونسي نور الدين العبيدلي، إن أبرزها كان ارتفاع نسبة التهديف ، لأن تسجيل 22 هدفاً ليس بالرقم السهل وسط سخونة المنافسات، كما برز إسماعيل مطر بأدائه الجيد مع الوحدة، ويعتبر من أفضل لاعبي الجولة إضافة إلى لاعب العين لابا كودجو الذي سجل «هاتريك» . يعتبر العبيدلي أن التعادل بين النصر وشباب الأهلي خاسر للفريقين، في صراع المنافسة على القمة.

وحول تقييمه لأداء فريق الشارقة.. قال: من الصعب الحكم على مستوى فريق الشارقة مع مدربه الروماني كوزمين من أول مباراة، صحيح هناك تحسن في الأداء وحماس وروح اللاعبين، وهذا طبيعي لردة فعل بعد التغيير وعلينا الانتظار .

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