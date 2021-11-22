6 مكاسب للوحدة بعد الفوز على عجمان

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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أكد نادي الوحدة صحة قراره بإسناد مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى الفرنسي غريغوري خلفاً للهولندي هينك تين كات، بعد أن نجح المدرب الشاب في تعديل شكل الفريق بصورة كبيرة، استعاد معها العنابي هويته كبطل منافس على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وأن التغيير جاء في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان، إذ تمكن غريغوري من إعادة السعادة للوحدة، وحقق 6 مكاسب، بعد الفوز على عجمان بثلاثية نظيفة في الجولة العاشرة من المسابقة.

أول هذه المكاسب يتمثل في نجاح الفريق في الحفاظ على مركز الوصافة، بفارق 4 نقاط مع العين، ليواصل العنابي مطاردة المتصدر، مما ينبئ باشتعال المنافسة في المرحلة المقبلة.

والثاني هو نجاح الفريق في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم بعد مرور 10 جولات، وللمباراة الـ 13 على التوالي في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي، في ثالث أطول سلسلة بلا هزيمة للوحدة في تاريخ دوري المحترفين.

المكسب الثالث هو الخروج بشباك نظيفة للمرة الخامسة هذا الموسم، وللمباراة الثانية على التوالي، فيما يرتبط الرابع بكونه الأقوى دفاعاً في المسابقة حتى الآن، بعدما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط، وثالث أقوى هجوم بـ 20 هدفاً.

أما المكسب الخامس فهو عودة الروح القتالية للاعبين، التي افتقدها الفريق خلال حقبة تين كات، والتفاهم والانسجام بين اللاعبين بفضل قرب غريغوري من جميع العناصر وحنكته في التعامل مع لاعبي الفريق.

المكسب السادس هو استفادة الوحدة من الأجانب، لا سيما الثلاثي جواو بيدرو وعمر خريبين وفابيو مارتينز، الذي شكل إضافة كبيرة لهجوم العنابي، بعد نجاح الثلاثي في تسجيل 17 هدفاً من إجمالي 20 سجلها الوحدة خلال 10 جولات.

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