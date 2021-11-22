جماهير الجزيرة للاعبين: معكم في السراء والضراء

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جمهور الجزيرة مساندته للاعبيه في السراء والضراء ودعم النادي في كل الظروف، جاء ذلك على خلفية الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق في ديربي العاصمة أمام العين 1 - 5 بالجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وشكلت الخسارة الكبيرة صدمة وسط محبي الفريق، خصوصاً أنها أبعدته خطوات عدة عن المنافسة على الصدارة والتي يحتلها «الزعيم» برصيد 24 نقطة، فيما تجمد الجزيرة عند 16 نقطة بالمركز السادس ما يزيد مهمته صعوبة في المحافظة على لقب البطولة التي كان قد توج بها الموسم الماضي عن جدارة.

وتفاعل نادي الجزيرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع حملات الدعم المعنوي التي قام بها عدد من محبي النادي الذين أكدوا أهمية تجاوز الخسارة الأخيرة ومواصلة مساندة الفريق، خصوصاً أنه مقبل على المشاركة بمونديال الأندية مطلع فبراير من العام المقبل في أبوظبي.

وأعاد النادي تغريدات محبيه الداعمة ومنها ما ذكره مشجع، «معكم في السراء والضراء ونثق في كل خطواتكم»، وعبر مشجع آخر عن دعمه وقال: «في الخسارة أو الفوز يبقى الجزيرة عشقاً لا ينتهي»، فيما قال محمد سيف: «لسنا مجرد نادٍ، بل نحن امتداد وانتماء لهذا الكيان الذي أحببناه بكل ما فيه بعيداً عن الألقاب والأمجاد، بعيداً عن التعصب والأحقاد، سيظل الفخر شامخاً عالياً، وسأظل وفياً له، نحن معك دائماً وأبداً»، فيما عبر راشد الشامسي عن دعمه وقال: «نبقى أوفياء لهذا الكيان»، وذكر مشجع «بالخسارة قبل الفوز معكم»، وأكدت الرسائل الدعم والمساندة في كل الظروف.

وعلى مستوى لاعبي «فخر أبوظبي»، لم يتردد خليفة الحمادي متوسط الدفاع، في تقديم الاعتذار للمشجعين وتأكيد حزنه على الخسارة، مؤكداً أنهم سيعملون على العودة للانتصارات ووضع الفريق في المسار الصحيح وقال، «نعتذر لجماهيرنا الذين حضروا وساندونا أمام العين، فريقنا لم يكن في مستواه ونحن لم نكن في يومنا لكننا نتطلع إلى تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز