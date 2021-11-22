«الشارقة الرياضي» يتابع اختبارات سرور وسالم مع رايو فاليكانو الإسباني

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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خاض الثنائي أحمد سرور «22 عاماً» لاعب نادي الشارقة، وخالد سالم «20 عاماً» حارس مرمى نادي خورفكان الرياضي، مؤخراً، اختبارات جديدة في تجربتهما الاحترافية بنادي رايو فاليكانو الإسباني، تمهيداً للاشتراك في مباريات الفريق الرديف للنادي.

ويتابع مجلس الشارقة الرياضي، أولاً بأول، مستجدات احتراف اللاعبين بالنادي الإسباني، باعتبارها تجربة رائدة، يمكن الاقتداء بها مستقبلاً، لا سيما أن الاحتراف الخارجي يقتضي ثقافة مغايرة في سلوك وعادات اللاعبين.

وعن التجربة، صرح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: التقيت باللاعبين أثناء فترة الاختبار السابقة، ولمست فيهما الإصرار والعزيمة على إكمال المشوار للنهاية، والاستفادة من الفرصة الاستثنائية التي حصلا عليها، وقالا إنهما استفادا كثيراً على المستويين البدني والفني، وأنهما يتطلعان لتحقيق الآمال المعلقة عليهما، وتغيير النظرة التي تقلل من شأن اللاعب الإماراتي في مجال الاحتراف الخارجي.

وأضاف الحزامي: ما سمعته من اللاعبين، وما رأيته من عزم وإرادة وحماس، عزز الثقة في قدرتهما على إثبات الوجود، وأسعدني كثيراً، لأن نجاح التجربة، سيظل مرهوناً بقناعتهما الشخصية، قبل أي اعتبار آخر، فالفائدة التي سيتم تحصيلها، ستتحقق على المستوى الشخصي أولاً، ومن ثم يتسع نطاقها ليشمل الفريق والمنتخب، ثم كرة الإمارات وسمعتها لاحقاً، ناهيك عن أن الفرصة ستكون تجربة حية، تفتح الباب للاعبين آخرين في سبيل الاحتراف الخارجي.

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