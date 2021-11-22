التعادل يحكم ديربي «العميد» و«الفرسان»

المصدر: متابعة ـ عدنان الغربي، محمد صادق، أحمد عيسى

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تعادل النصر وشباب الأهلي أمس 1 - 1، في ديربي دبي باستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 10 لدوري «أدنوك للمحترفين»، تقدم «فرسان دبي» بهدف الإيراني مهدي قايدي بالدقيقة 63، بعد نزوله بديلاً بـ4 دقائق، وأدرك «العميد» التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها توزي بالدقيقة 87.

وبهذه النتيجة تشارك الفريقان النقطة 17، وجاء شباب الأهلي ثالثاً، والنصر رابعاً. وتمسك الوحدة بالوصافة بفوزه على عجمان 3 - 0 باستاد آل نهيان، ووصل للنقطة 20، مطارداً العين المتصدر بـ24 نقطة، وأنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف سجله البرتغالي فابيو مارتينز قبل صافرة نهاية الشوط بثوانٍ، وأضاف منصور الحربي والبرازيلي جواو بيدرو هدفين للفريق في الدقيقتين 51 و80.

وتعادل الظفرة وضيفه الوصل 2 - 2، وتم طرد لاعب الوصل حسن إبراهيم في الدقيقة 26، وتقدم الظفرة بهدف ديوب في الدقيقة 11، وأدرك الوصل التعادل في الدقيقة 61، عن طريق محمد العكبري، وأحرز روميرو هدف تقدم الفريق في الدقيقة 67 من ركلة جزاء تم تنفيذها 3 مرات، ويعود ديوب لهز شباك الوصل من ضربة رأسية في الدقيقة 70

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